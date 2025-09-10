Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Brand in Bar +

Giessen (ots)

Butzbach: Brand in Bar

Gegen 06:50 Uhr erhielt die Polizei am Mittwochmorgen (10.09.2025) Mitteilung über einen Brand in einer Bar in der Weiseler Straße. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Zur Sachschadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen fiel eine Person auf, die kurz nach Brandentstehung von der Bar in Richtung Amtsgasse weglief. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Person mit der Tat in Verbindung steht und in der Folge ein Fahrzeug nutzte. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei vor Ort ergaben Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Die Friedberger Kripo bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um telefonische Hinweise unter 06031 6010.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

