Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen Landkreis Marburg: Frau sexuell beleidigt- Zeugenaufruf

Giessen (ots)

Marburg: Frau sexuell beleidigt - Zeugenaufruf

Nachdem ein unbekannter Mann am Donnerstag (11. September) auf dem Bürgersteig der Frankfurter Straße einer Frau sein Glied zeigte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die 46-jährige Marburgerin war gegen 19.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 24 unterwegs, als der Mann plötzlich mit dem Penis in der Hand hinter ihr stand. Als die Frau schrie, beleidigte er sie und lief in Richtung Stadtmitte davon. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite zwei Personen, die den Vorfall womöglich beobachtet haben. Der Unbekannte war zwischen 30 und 40 Jahren alt und zirka 1,80 Meter groß. Er hatte dunkelbraune kurze Haare und trug vermutlich einen roten Pullover sowie einen schwarzen Mantel. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben?

Zeugen, insbesondere die zwei Personen auf der gegenüberliegenden Straßenseite, werden gebeten, sich mit der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell