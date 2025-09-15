Mittelhessen: Meldungen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung in Restaurant

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Marburg:

Nach einer Auseinandersetzung in einem Restaurant in der Weidenhäuser Straße sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen soll es am Samstag (13. September) gegen 18.00 Uhr zu einem Streit zwischen einem 42-jährigen aus Marburg und dem Personal gekommen sein. In dessen Verlauf soll ein 59-Jähriger den Marburger angegriffen haben. Der 42-jährige Mann sei dem Angriff in der Folge ausgewichen und anschließend aus dem Restaurant gelaufen. Daraufhin folgte ihm der 59-Jährige und habe sich anschließend entschuldigt. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach Restaurantbesuchern und Passanten, die am Samstagabend am Restaurant vorbeiliefen.

Hinweise erbitten die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0.

Sabine Richter, Pressesprecherin

