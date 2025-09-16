Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen aus dem Lahn-Dill-Kreis: Zeugenaufruf nach Körperverletzung+Fast 10 Prozent auf Bundesstraße 277 zu schnell unterwegs+Unfallfluchten in Wetzlar und Braunfels

Giessen (ots)

Wetzlar: Nach Schnittverletzung in die Klinik - Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach einem Vorfall auf dem Friedrich-Ebert-Platz nach Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen zu Folge habe sich ein 39-jähriger aus Wetzlar an einer Bushaltestelle befunden, zu der zwei unbekannte Männer hinzukamen. Zunächst unterhielten sich die drei und rauchten dabei. Plötzlich kippte die Stimmung und es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der der Wetzlarer geschlagen worden sei. Als der 39-jährige dann auf dem Boden gelegen hätte, fügte ihm ein Unbekannter mit einem Küchenmesser Schnittverletzungen zu. Erst eine Stunde später informierte eine Bekannte des 39-Jährigen den Rettungsdienst und die Polizei. Das alkoholisierte Opfer kam mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Beschreibung der Tatverdächtigen: Beide waren etwa 40 Jahre alt. Einer sei etwa 1,70 Meter groß, hätte einen dunkleren Hautteint und trug ein blaues Shirt sowie eine Jeans. Der Andere hätte laut Zeugen ein mitteleuropäisches Aussehen gehabt. Weitere Hinweise liegen zu diesem Mann nicht vor.

Zeugen, die den Vorfall am Donnerstag (04. September) gegen 00.00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Geschwindigkeitsmessung an der B277 - Fast 10 Prozent der Verkehrsteilnehmer zu schnell

Der Regionale Verkehrsdienst führte am Montagabend (15. September) zwischen 18.00 und 22.00 Uhr auf der Bundesstraße 277 zwischen Dillenburg-Niederscheid in Richtung Herborn-Burg Geschwindigkeitsmessungen durch.

In dem Zeitraum passierten über 1.500 Fahrzeuge bei erlaubten 100 km/h die Messstelle. Davon waren fast 10 Prozent (9,36%) zu flott unterwegs: Bei acht Fahrzeuglenkern war die Geschwindigkeit allerdings so hoch (über 41 km/h), dass diese mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der Spitzenreiter hier war ein Audifahrer, der mit 183 km/h unterwegs war. Zudem waren 106 Verkehrsteilnehmer bis zu 20 km/h und 42 Teilnehmer über 21 km/h zu schnell. Der Regionale Verkehrsdienst weist darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit immer noch die Hauptunfallursache für schwere, zum Teil tödliche, Verkehrsunfälle ist. Weitere Geschwindigkeitskontrollen sind durch den RVD Lahn-Dill geplant.

Wetzlar: Audi beschädigt

Trotz Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro an einem Audi fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Gabelsberger Straße in Niedergirmes einfach weiter. Der Unbekannte kollidierte am Dienstag (09. September) zwischen 08.00 und 15.30 Uhr auf einem geschotterten Parkplatz in Höhe der Hausnummer 51 vermutlich bei einem Rangiermanöver den schwarzen A8 an der rechten Frontseite. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Braunfels: PKW vor Bäckerei touchiert

In der Tiergartenstraße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag (12. September) zwischen 07.55 und 08.05 Uhr einen geparkten Ford Fiesta. Der schwarze PKW stand dort auf einem markierten Parkplatz vor einer Bäckerei. Hinweise zum Verursacher des etwa 1.000 Euro hohen Schadens auf der linken Fahrzeugseite des Fords nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

