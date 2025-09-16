Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung in Biedenkopf+Aufbrüche an den Afföllerwiesen und in Niederwalgern

Giessen (ots)

Biedenkopf: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung in der Kiesackerstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 16-jähriger Schüler habe sich am Donnerstag (11. September) zwischen 09.00 und 09.20 Uhr in der Kiesackerstraße befunden, als er plötzlich von hinten angegriffen worden sei. Anschließend folgte ein Wortgefecht und der Unbekannte schlug mit einem Gegenstand zu. Nachdem der Tatverdächtige in Richtung Zulassungsstelle lief, stieg er in einen schwarzen Passat ein. Der Unbekannte seit etwa 19 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte blonde kurze Haare, einen Ziegenbart und trug eine weiße Hose sowie einen schwarzen Kapuzenpullover.

Wer hat den Vorfall am Donnerstagvormittag in der Kiesackerstraße beobachtet?

Wer kann Angaben zu dem Kennzeichen es schwarzen Passat machen?

Hinweise erbitten die Beamten der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0.

Marburg: Opel touchiert

Etwa 2.500 Euro wird die Reparatur an einem Opel kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den schwarzen Grandland auf der Fahrerseite touchierte. Der PKW stand am Dienstag (02. September) zwischen 10.50 und 20.00 Uhr auf dem Parkdeck des UKGM in der Baldingerstraße. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: PKW-Aufbrüche an den Afföllerwiesen

Mindestens drei Fahrzeuge gerieten am Wochenende in den Afföllerwiesen in den Fokus von einem Dieb. Der Täter schlug in der Nacht von Freitag aus Samstag die Scheibe eines Fiat, Kia und BMW ein. Aus den Fahrzeugen entnahm er dann eine Handtasche, Bargeld und eine Jacke. Die Polizei schätzt die Schäden auf über 1.000 Euro ein. Wem sind dort in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen. Hinweise erbitten die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Weimar: Dieb flüchtet mit Kappe

Ein nicht verschlossener VW geriet in der Straße "An der Sonnenseite" in Niederwalgern in den Fokus von zwei Dieben. Am Montag (15. September) gegen 23.50 Uhr öffnete einer den schwarzen PKW und durchsuchte diesen. Aus dem Auto stahl er eine Kappe im Wert von 70 Euro. Beschreibung der Tatverdächtigen: Beide Männer waren zwischen 20 und 25 Jahren alt und trugen jeweils einen Rucksack. Einer hatte eine helle Jacke und eine dunkle Hose an. Wem sind die Personen ebenfalls in Niederwalgern aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kripo unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

