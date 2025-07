Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einführung der elektronischen Akte bei der Kreispolizeibehörde Olpe

Kreis Olpe (ots)

Die Polizei wird digitaler: Ab dem 1. August 2025 führt die Kreispolizeibehörde Olpe deshalb die "elektronische Akte in Strafsachen" offiziell ein.

Spätestens zum 1. Januar 2026 sind Akten in Strafsachen in Papierform Geschichte. Akten sollen elektronisch geführt werden und per digitalem System an die Staatsanwaltschaft und andere Justizbehörden übermittelbar sein.

Für den Bürger bedeutet das keine Veränderung, wenn die Polizei vor Ort oder beim persönlichen Erscheinen auf der Polizeidienststelle ein Anliegen entgegennimmt. Allerdings wird die anschließende Kommunikation künftig häufiger per Mail anstatt per Post abgewickelt: Die Mitteilung der Erreichbarkeiten (insbesondere von E-Mail-Adressen) von Bürgerinnen und Bürgern werden deshalb für die Polizei besonders wichtig.

Für die digitalen Akten ist es wichtig, nachgereichte Unterlagen per Mail oder Speichermedium zu übermitteln. Bei Onlineanzeigen gibt es diese Möglichkeit bereits.

Eine Onlineanzeige kann man über die Internetwache der Polizei https://internetwache.polizei.nrw/ erstatten.

