Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer kollidiert mit PKW

Lennestadt (ots)

Auf der Dinselstraße stießen am Montag, 28. Juli, ein PKW und ein Pedelec zusammen. Um 5.50 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem Rad auf dem Verbindungsweg von Bonzel in Richtung Maumke unterwegs. In einer Kurve fuhr der Radfahrer frontal gegen das ihm entgegenkommende Auto einer 21-Jährigen. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug verletzte er sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden wird aktuell auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

