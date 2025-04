Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Beamte der Bundespolizei kontrollieren zwei verdächtige Personen am Hauptbahnhof Dresden

Dresden (ots)

Dresden, 8. April 2025 - In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 23:45 Uhr, führten Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden eine Kontrolle am Hauptbahnhof Dresden durch, bei der zwei männliche Personen in den Fokus gerieten.

Die Kontrolle ergab, dass die beiden syrischen Staatsangehörigen bereits wegen diverser Raubdelikte polizeilich in Erscheinung getreten waren. Während der Befragung verhielten sie sich auffällig nervös, was die Beamten zusätzlich misstrauisch machte.

Bei dem 20-Jährigen wurde in seiner Jackentasche ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker aufgefunden. Der 21-Jährige hatte hingegen eine Tüte mit fünf Päckchen Marihuana, sowie weitere betäubungsmittelähnliche Substanzen in Form einer Pille und weißen Pulver bei sich. Zudem fanden die Bundespolizisten bei ihm Bargeld in typischer Verkaufsstückelung, was auf mögliche Drogenverkäufe hindeutete.

Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen den 21-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber von der Polizei Sachsen übernommen.

Die Bundespolizei setzt sich weiterhin konsequent gegen Kriminalität ein und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell