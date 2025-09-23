PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auffahrunfall an der Ampel - 26-Jähriger leicht verletzt - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Auf der Heisberger Straße ist am Montagmorgen (22.09.2025) ein 26-Jähriger bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden.

Gegen 6:30 Uhr war der Mann mit seinem PKW in Richtung Freudenberger Straße unterwegs. In Höhe des Seelbacher Weihers mussten mehrere Fahrzeuge an einer Ampel bremsen. Nachdem die Ampel auf grün sprang, fuhren die PKW an und bremsten kurz darauf verkehrsbedingt erneut.

Nach ersten Erkenntnissen übersah der 26-Jährige das erneute Bremsmanöver und fuhr in den PKW einer 48-Jährigen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Der junge Mann kam ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 13:30

    POL-SI: Brand in Pferdestall sorgt für hohen Schaden - #polsiwi

    Bad Laasphe (OT Puderbach) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (20.09.2025) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Lahn-Eder-Straße in Puderbach alarmiert worden. Vor Ort stand ein Pferdestall in Flammen. Als die Feuerwehr gegen kurz vor 1 Uhr an der Einsatzörtlichkeit eintraf, hatte sich das Feuer bereits stark ausgebreitet. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand im Bereich eines Heuballens ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:26

    POL-SI: Fahrzeug auf Parkplatz zerkratzt - #polsiwi

    Bad Berleburg (ots) - Auf dem Marktplatz in Bad Berleburg ist am Freitagmittag (19.09.2025) ein Fahrzeug zerkratzt worden. Dadurch entstand hoher Sachschaden. Die Besitzerin hatte ihren Audi gegen 12:30 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Als sie nach einer Viertelstunde zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen langen Kratzer auf der Beifahrerseite fest. Die Schadenshöhe liegt bei rund 2.000 Euro. Hinweise auf einen ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:57

    POL-SI: Fahrzeug aufgebrochen und Werkzeuge entwendet - #polsiwi

    Siegen (ots) - Am frühen Freitagmorgen (19.09.2025) ist in der Heeserstraße in Siegen ein Fahrzeug aufgebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter zwischen 04:30 Uhr und 09 Uhr eine Seitenscheibe ein, um sich Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen. Aus dem Kofferraum des Opel wurden anschließend mehrere Werkzeuge und Gerätschaften entwendet. Darunter befanden sich unter anderem eine Stichsäge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren