POL-PDLD: A65/Edesheim - Abfahrtskontrolle
A65/Edesheim (ots)
Bei einer Abfahrtskontrolle am gestrigen Abend (28.09.2025, 20.30 Uhr) wurde ein 50 Jahre alter LKW-Fahrer mit 1,35 Promille angetroffen. Er war im Begriff, nach Ende des Sonntagfahrverbots gegen 22 Uhr loszufahren, was ihm allerdings aufgrund seines Alkoholkonsums untersagt wurde. Die Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere wurden bis zur vollständigen Nüchternheit sichergestellt.
