Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Edesheim - Abfahrtskontrolle

  • Bild-Infos
  • Download

A65/Edesheim (ots)

Bei einer Abfahrtskontrolle am gestrigen Abend (28.09.2025, 20.30 Uhr) wurde ein 50 Jahre alter LKW-Fahrer mit 1,35 Promille angetroffen. Er war im Begriff, nach Ende des Sonntagfahrverbots gegen 22 Uhr loszufahren, was ihm allerdings aufgrund seines Alkoholkonsums untersagt wurde. Die Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere wurden bis zur vollständigen Nüchternheit sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

