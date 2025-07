Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Gaststätte: Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(md) Am 24. Juli brach gegen 01.30 Uhr ein Unbekannter in eine Gaststätte an der Hathumarstraße in Paderborn ein und floh in unbekannte Richtung.

Der 55 Jahre alte Mitarbeiter der Lokalität bemerkte den Einbruch am Donnerstagabend und alarmierte die Polizei. Der Täter war durch ein Fenster eingestiegen und hatte im Schankraum Schubladen durchwühlt. Auch der Lagerraum wurde durchwühlt, bevor der Täter in unbekannte Richtung floh. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigeren vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell