BPOLI-OG: 56-Jähriger leistet Widerstand

Rheinmünster (ots) - Beamte der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben am 7. Mai im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Marokko einen 31-Jährigen festgenommen. Gegen den französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 100-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: ...

