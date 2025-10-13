PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzter Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto

Hövelhof (ots)

(md) Am Samstagnachmittag, 11. Oktober, verletzte sich ein Pedelec-Fahrer beim Zusammenstoß mit eine Pkw auf der Hövelrieger Straße in Hövelhof schwer.

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Hövelrieger Straße in Fahrtrichtung Bielefelder Straße. An der Einmündung Hövelrieger Straße zur Bielefelder Straße beabsichtigte er nach rechts abzubiegen und hielt an. Beim Anfahren stieß er mit einem 75 Jahre alten Pedelec-Fahrer zusammen, der von rechts auf dem Geh- und Radweg die Fahrbahn überquerte. Der Senior, der einen Helm trug, verletzte sich schwer und kam in ein Paderborner Krankenhaus.

Es entstand weiterhin Sachschaden in Höhe von 2.100 Euro.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

