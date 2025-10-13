Polizei Paderborn

POL-PB: Vespa-Fahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Salzkotten-Mantinghausen (ots)

(md) Am Freitag, 10. Oktober, zog sich ein 44 Jahre alter Vesper-Fahrer bei einem Alleinunfall in Salzkotten-Mantinghausen gegen 18.00 Uhr lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der Mann war mit seiner Maschine auf der Westenholzer Straße in Fahrtrichtung Mantinghausen unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Lippstädter Weg, geriet das Gefährt, möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts, ins Schlingern. Der Fahrer verlor die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Der Motorradfahrer wurde dabei gegen den Mast eins Verkehrszeichens geschleudert und lebensgefährlich verletzt.

Ein hinter ihm fahrender 26 Jahre alter Autofahrer leistete Erste Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst und die Polizei. Der Mann war so weit stabil, dass er per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Ein Rettungshubschrauber, der bereits gelandet war nicht mehr nötig. Die Unfallstelle hat für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Münster war zur Unfallaufnahme im Einsatz. Mittlerweile ist der Fahrer außer Lebensgefahr.

