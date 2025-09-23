Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (323/2025) Diebe stehlen IPhones aus Telekom-Geschäft in Bad Lauterberg - Täter flüchten in 1er-BMW, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Wissmannstraße

Dienstag, 23. September 2025, gegen 12.35 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Die Polizei Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) fahndet nach zwei unbekannten jungen Männern, die am Dienstagmittag (23.09.25) gegen 12.35 Uhr mehrere hochwertige Handys aus einem Telekom-Geschäft an der Wissmannstraße gestohlen haben sollen. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Täter etwa gegen 12.30 Uhr das Geschäft. Hier konnten sie vermutlich in einem "günstigen Moment" vier IPhones im Gesamtwert von mehreren tausend Euro an sich nehmen und zunächst zu Fuß mit diesen entkommen.

Anschließend sollen die Diebe die Flucht in einem 1er-BMW in Richtung der B 243 fortgesetzt haben.

Täterbeschreibung:

1.) ca. 175 cm groß, schlank, etwa 18 Jahre alt, Bart (Kinn), bekleidet mit grauer Jogginghose, schwarzer Jacke, schwarzen Sneakern und schwarzem Basecap.

2.) ca. 175 cm groß, schlank, ebenfalls etwa 18 Jahre alt, schwarzes, nach hinten gekämmtes, Haar, bekleidet mit schwarzer Nike-Jacke, schwarzen Jeans, schwarzen Schuhen, weißem Basecap.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell