Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (322/2025) Vollsperrung am Sonntag - Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf der Autobahn 7 bei Northeim

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Richtung Kassel zwischen den Anschlussstellen (AS) Echte und Northeim-Nord Sonntag, 21.09.2025, 12:30 Uhr

NORTHEIM/GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 ist am Sonntag (21.09.25) ein 67 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Tübingen (Baden-Württemberg) so schwer verletzt worden, dass er am frühen Abend in einem Göttinger Krankenhaus verstarb. Der Unfall ereignete sich etwa gegen 12.25 Uhr zwischen den AS Echte und Northeim-Nord in Richtung Kassel.

Den ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei Göttingen zufolge, verlor der 67-Jährige mutmaßlich aufgrund einer starken Windböe aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Krad. Die Moto-Guzzi mit unbesetztem Beiwagen geriet daraufhin ins Schlingern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrer wurde in den Mittelstreifen geschleudert, das Gespann blieb anschließend auf dem Seitenstreifen stehen.

Ersthelfer versorgten den lebensgefährlich verletzten Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Ein alarmierter Rettungshubschrauber flog den 67-Jährigen sofort in die Göttinger Uniklinik. Hier erlag der Baden-Württemberger am frühen Abend seinen schweren Verletzungen.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die A 7 in beiden Richtungen rund eine Stunde voll gesperrt. Es bildeten sich Rückstaus von bis zu sieben Kilometern Länge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell