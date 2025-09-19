Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (321/2025) Bargeld, Fahrzeugschlüssel und blauer VW Golf gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Göttingen (ots)

Duderstadt, Ortsteil Nesselröden, Schulstraße 7 (Sportplatz TSV Nesselröden) Donnerstagabend, 18. September 2025, gegen 19.00 Uhr

DUDERSTADT (ab) - Am Donnerstagabend (18.09.25) wurden während eines Fußballspiels in Nesselröden bei Duderstadt (Landkreis Göttingen) in der Zeit zwischen 19:00 und 21:00 Uhr aus der Umkleide der Heimmannschaft des TSV Nesselröden Bargeld aus mehreren Taschen und Geldbörsen sowie mehrere Fahrzeugschlüssel entwendet. Mit einem der Schlüssel wurde anschließend ein auf dem Schulhof der Grundschule Nesselröden geparkter VW Golf 5 gestohlen..

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind fünf Spieler der Heimmannschaft sowie ein Spieler der Gastmannschaft VfL Dosluk Osterode betroffen. In einem Fall nutzten die Täter einen aus der Umkleide entwendeten Autoschlüssel, um einen Pkw zu öffnen und daraus zusätzlich Bargeld aus einer Geldbörse zu stehlen.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen VW Golf 5 mit dem amtlichen Kennzeichen GÖ-TA 167 in der Farbe "Petrol-Blau". Von dem Fahrzeug fehlt derzeit jede Spur.

Im Zusammenhang mit dem Diebstahl fiel einem Geschädigten auf, dass sich während des Spiels mehrere unbekannte Männer am Spielfeldrand aufgehalten haben sollen, die den Ort noch vor Abpfiff wieder verließen. Ob ein Zusammenhang besteht, ist derzeit unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die am Donnerstagabend im Bereich des Sportgeländes in der Schulstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, Angaben zum Diebstahl in den Umkleiden oder zum Verbleib des blauen VW Golf 5 machen können, sich unter Telefon 05527/84610 bei der Polizei Duderstadt zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell