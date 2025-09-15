POL-GÖ: (317/2025) Vermisster 14-Jähriger aus Hann. Münden ist wieder da - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt
Göttingen (ots)
HANN. MÜNDEN (jk) - Der seit dem 10.9. (Mittwoch) vermisst gewesene 14-Jährige aus Hann. Münden (Landkreis Göttingen, wir berichteten), ist am Montag (15.09.25) eigenständig und wohlbehalten zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Schüler wurde eingestellt, die dazugehörige Pressemitteilung Nr. 311 vom 12. September mit dem Foto des ursprünglich Vermissten soeben aus dem Presseportal entfernt.
