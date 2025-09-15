PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (316/2025): Einspurige Verkehrsführung auf der BAB 7 wurde hergestellt ( Bezug: Meldung 315/2015)

Göttingen (ots)

(zk) Hinsichtlich der Sperrung der BAB 7 in nördlicher Richtung konnte zwischenzeitlich eine einspurige Verkehrsführung über den Hauptfahrstreifen der BAB hergestellt werden; die beiden vorhandenen Überholspuren sind weiterhin für den Verkehr gesperrt. Bitte beachten Sie in den entstandenen Rückstaus auf A 7 und A 38 unbedingt auf die Freihaltung der Rettungsgassen !

Es wird weiter nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Einsatz-& Streifendienst Autobahnpolizei
Robert-Bosch-Breite 14
37079 Göttingen
Telefon: 0551/491-6517

eingestellt für die
Polizeiinspektion Göttingen
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren