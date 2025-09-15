POL-GÖ: (316/2025): Einspurige Verkehrsführung auf der BAB 7 wurde hergestellt ( Bezug: Meldung 315/2015)
Göttingen (ots)
(zk) Hinsichtlich der Sperrung der BAB 7 in nördlicher Richtung konnte zwischenzeitlich eine einspurige Verkehrsführung über den Hauptfahrstreifen der BAB hergestellt werden; die beiden vorhandenen Überholspuren sind weiterhin für den Verkehr gesperrt. Bitte beachten Sie in den entstandenen Rückstaus auf A 7 und A 38 unbedingt auf die Freihaltung der Rettungsgassen !
Es wird weiter nachberichtet.
