POL-GÖ: (319/2025) Vorfall in Bad Sachsa: Kinder rollen Müllcontainer von Schulgelände auf abschüssige Straße, Zeugen und gefährdete Autofahrer gesucht!

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Ringstraße

Samstag, 23. August 2025, gegen 13.10 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Weil sie am 23. August (Samstag) in der Mittagszeit zwei Müllcontainer vom Gelände der Oberschule Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) auf die abschüssige Ringstraße gerollt haben sollen, hat die Polizei Ermittlungen gegen zwei Jungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die beiden Schüler konnten im Zuge der weiteren Ermittlungen insbesondere anhand von Zeugenaussagen noch am selben Tag identifiziert werden.

Den derzeitigen Informationen zufolge kamen die beiden Abfallbehälter schließlich mittig auf der Ringstraße zum Stehen. Zeugenaussagen zufolge, sei es nur durch Zufall nicht zu Unfällen gekommen. Mehrere Fahrzeuge hätten bremsen und ausweichen müssen. Betroffene Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

