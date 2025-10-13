PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Pkw-Brandstiftung gesucht

Delbrück (ots)

(md) Gegen 14.58 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache am Samstag, 11. Oktober ein PKW auf einem Parkplatz an der Lohmannstraße in Delbrück in Brand. Der oder die Täter flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Einem Zeugen fiel am Nachmittag auf, dass der Radkasten des an einer Wohnanschrift an der Lohmannstraße abgestellten VW Caddy brannte. Einem weiteren Zeugen gelang es, dass Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

