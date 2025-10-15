Polizei Paderborn

POL-PB: Betrug mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" erfolgreich

Kreis Paderborn (ots)

(md) Im Kreisgebiet betrogen gestern Nachmittag Unbekannte mit der Masche "Falscher Polizeibeamte" eine 89 Jahre alte Frau. Die Polizei appelliert: Warnen Sie Ihre älteren Angehörigen wiederholt vor unterschiedlichen Arten des Telefonbetrugs!

Am Dienstag, 14. Oktober erhielt die Frau um 14.15 Uhr von einem Mann einen Anruf, der in gebrochenem Deutsch behauptetet, ihre Tochter habe einen Unfall gehabt. Als Kaution müsse sie Geld und Wertgegenstände an einen Abholer übergeben. Die Seniorin kam der Aufforderung nach. Der Abholer war ebenfalls männlich, dunkelhäutig, 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und sprach ebenfalls gebrochenes Deutsch. Die Stimme sei aber nicht identisch mit der des Anrufers gewesen.

Erst die "richtige" Tochter der alten Dame deckte den Betrug auf und alarmierte die Polizei. Es entstand Schaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei warnt eindringlich vor allen Arten des Telefonbetrugs, bei denen von angeblichen Amtsträgern "Legenden" um Unfälle, Kautionen oder ähnliches erzählt werden. Oft wird auch künstliche Intelligenz genutzt, und im Es handelt sich ausnahmslos um Betrug. Angerufene sollten sofort auflegen, haben die Täter ihr Opfer erst einmal "an der Angel", bauen sie massiven emotionalen Druck auf. Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug gibt es auf der Website der Polizei: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell