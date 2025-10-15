PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Betrug mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" erfolgreich

Kreis Paderborn (ots)

(md) Im Kreisgebiet betrogen gestern Nachmittag Unbekannte mit der Masche "Falscher Polizeibeamte" eine 89 Jahre alte Frau. Die Polizei appelliert: Warnen Sie Ihre älteren Angehörigen wiederholt vor unterschiedlichen Arten des Telefonbetrugs!

Am Dienstag, 14. Oktober erhielt die Frau um 14.15 Uhr von einem Mann einen Anruf, der in gebrochenem Deutsch behauptetet, ihre Tochter habe einen Unfall gehabt. Als Kaution müsse sie Geld und Wertgegenstände an einen Abholer übergeben. Die Seniorin kam der Aufforderung nach. Der Abholer war ebenfalls männlich, dunkelhäutig, 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und sprach ebenfalls gebrochenes Deutsch. Die Stimme sei aber nicht identisch mit der des Anrufers gewesen.

Erst die "richtige" Tochter der alten Dame deckte den Betrug auf und alarmierte die Polizei. Es entstand Schaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei warnt eindringlich vor allen Arten des Telefonbetrugs, bei denen von angeblichen Amtsträgern "Legenden" um Unfälle, Kautionen oder ähnliches erzählt werden. Oft wird auch künstliche Intelligenz genutzt, und im Es handelt sich ausnahmslos um Betrug. Angerufene sollten sofort auflegen, haben die Täter ihr Opfer erst einmal "an der Angel", bauen sie massiven emotionalen Druck auf. Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug gibt es auf der Website der Polizei: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 11:56

    POL-PB: Grauer Audi A6 versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (ivdh) Einer Streifenwagenbesatzung war am Montag, 13. Oktober, um 18:45 Uhr auf dem Frankfurter Weg in Paderborn ein grauer Audi A6 aufgefallen, dessen Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizeibeamten beabsichtigten das Auto anzuhalten und zu kontrollieren. Offensichtlich bemerkte der Fahrer die Polizei und beschleunigte. Er ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:56

    POL-PB: Zeugen zu Pkw-Brandstiftung gesucht

    Delbrück (ots) - (md) Gegen 14.58 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache am Samstag, 11. Oktober ein PKW auf einem Parkplatz an der Lohmannstraße in Delbrück in Brand. Der oder die Täter flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Einem Zeugen fiel am Nachmittag auf, dass der Radkasten des an einer Wohnanschrift an der Lohmannstraße abgestellten VW Caddy brannte. Einem weiteren Zeugen gelang es, dass ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:38

    POL-PB: Polizei führte Schwerpunkteinsatz in der Paderborner Innenstadt durch

    Paderborn (ots) - (CK) - In der Nacht zu Samstag (11.10.) hat die Polizei im Paderborner Innenstadtbereich einen Schwerpunkteinsatz mit starken Kräften durchgeführt. Im Fokus stand dabei die Marienstraße, das Westernmauer-Carré sowie das nähere Umfeld. Insgesamt fertigte die Einsatzkräfte gegen vier Männer aus nordafrikanischen Staaten Strafanzeigen wegen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren