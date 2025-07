Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger

Wipperfürth (ots)

Am Mittag des 23. Juli (Mittwoch) kam es am Kreisverkehr "Lenneper Straße/Radiumstraße" in Wipperfürth zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann aus Wipperfürth schwer verletzt wurde. Gegen 12:00 Uhr fuhr ein 89-jähriger Mann aus Wipperfürth mit seinem Skoda von der Lenneper Straße in den Kreisverkehr ein und nahm die Ausfahrt in Richtung der Radiumstraße. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 61-jährigen Fußgänger, welcher die Radiumstraße querte. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell