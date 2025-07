Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeug von Baustelle gestohlen

Lindlar (ots)

Von einer Baustelle in der Schlosserstraße stahlen Unbekannte am Mittwoch einen Trennschleifer des Herstellers "Hilti" in der Farbe Rot-Schwarz. Die Diebe entkamen unerkannt. Der Diebstahl ereignete sich am 23. Juli zwischen 15 und 18 Uhr.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

