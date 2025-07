Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Exhibitionist an Badesee - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (10.07.2025), gegen 16:45 Uhr, kam es am Willersinnweiher, im Bereich des Strandweges, zu einer exhibitionistischen Handlung. Eine 57-Jährige befand sich auf einer Liege in der Nähe der dortigen Gaststätte, als sich ein circa 50 Jahre alter Mann zunächst in ihrer Nähe auf eine Bank setzte. Kurz darauf ließ sich der Mann auf einer Grünfläche in circa 10 Meter Entfernung zu der Frau nieder und begann zu masturbieren. Anschließend entfernte er sich auf einem Fahrrad in Richtung Luitpoldstraße. Der Unbekannte wurde als circa 1,85 Meter groß, mit Glatze oder sehr kurzen hellen Haaren, dunkler Short, hellgrauem Langarmshit, Sonnenbrille, roten Turnschuhen, schwarz-orangenen Rucksack und rot-schwarzem Fahrrad beschrieben.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell