POL-PPRP: Ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss unterwegs

Speyer (ots) - Seit Dienstag, 01.07.2025, wird ein in Speyer wohnender 20-Jähriger vermisst. Er verließ am Dienstag zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr seine Wohnanschrift in Speyer. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Zuletzt gab es Hinweise, dass sich der Vermisste im Bereich des Dudenhofener Waldes befinden könnte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 20-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. ...

