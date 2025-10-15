POL-PB: Rauchentwicklung in Unterbringungseinrichtung
Altenbeken (ots)
(ivdh) Am gestrigen Abend, 14. Oktober, gegen 22.00 Uhr, entstand eine Rauchentwicklung in der Küche der Unterbringungseinrichtung in Altenbeken.
Der entstandene Rauch durch vergessenes Essen im Kochtopf auf dem Herd löste die Brandmeldeanlange aus. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.
Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vor Ort durch den Arzt versorgt. Es entstand geringer Sachschaden. Die Zimmer sind weiterhin bewohnbar.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222
Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell