Polizei Paderborn

POL-PB: Rauchentwicklung in Unterbringungseinrichtung

Altenbeken (ots)

(ivdh) Am gestrigen Abend, 14. Oktober, gegen 22.00 Uhr, entstand eine Rauchentwicklung in der Küche der Unterbringungseinrichtung in Altenbeken.

Der entstandene Rauch durch vergessenes Essen im Kochtopf auf dem Herd löste die Brandmeldeanlange aus. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.

Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vor Ort durch den Arzt versorgt. Es entstand geringer Sachschaden. Die Zimmer sind weiterhin bewohnbar.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell