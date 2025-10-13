Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Vermisste Frau wiedergefunden

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 11.10.2025, gegen 19:30 Uhr wurde eine 80-jährige Frau in Titisee-Neustadt als vermisst gemeldet. Diese sollte sich fußläufig in unbekannte Richtung entfernt haben, eine hilflose Lage konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Absuche der Polizei, unteranderem mittels Polizeihubschrauber und Polizeihund, verlief zunächst ohne Erfolg. Am nächsten Morgen gegen 07:45 Uhr wurde die Frau durch Familienangehörige in der nahen Umgebung aufgefunden und für ärztliche Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

