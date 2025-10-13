Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 11.10.2025, zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr beschädigte eine unbekannte Person mit seinem Fahrzeug eine Steintreppe im Dresselbacher Weg in Schluchsee. Der Pkw-Lenker entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. An der Treppe ist ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden.

Gegen den derzeit noch unbekannten Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/9336-0 entgegen.

