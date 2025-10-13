POL-FR: Lauchringen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Unbekannte verschafften sich am Freitag, 10.10.2025 zwischen 15.00 Uhr und 23.00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kirchstraße. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Wie die Täterschaft in das Haus gelangte ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (07741/83160) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Kirchstraße gemacht haben, sich zu melden.
md/tb
