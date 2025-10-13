PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit dem Krad war am Samstag, 11.10.2025 gegen 11.40 Uhr ein 57 Jahre alter Mann auf der L 162 von Bechtersbohl in Richtung Lauchringen unterwegs. Bei der Einfahrt in eine scharfe Linkskurve stürzte er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers. Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 8000 Euro. Für die Bergung des Krads musste die L 162 kurzzeitig gesperrt werden.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 14:15

    POL-FR: Wutöschingen/ Horheim: Einbruch in Metzgerei - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntag, 12.10.2025, 14.00 Uhr und Montag, 13.10.2025, 03.00 Uhr Zutritt zu einer Landmetzgerei am Linsenbodenhof in Horheim. Über ein Fenster drangen der oder die Täter in den Verkaufsraum ein. Aus einer Schublade wurde ein kleiner Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden am Fenster kann noch nicht beziffert ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:24

    POL-FR: Neuenburg: Traktor in Brand

    Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 10.10.2025, gegen 21:45 Uhr kam es im Bereich «Bleicheweg» in Neuenburg zu einem Brand eines auf einer Wiese abgestellten Traktors. Die eingesetzte freiwillige Feuerwehr Neuenburg konnte den Brand vollständig löschen. Der Traktor war jedoch vollständig abgebrannt. Nach derzeitigem Sachstand kann eine technische Ursache nicht ausgeschlossen werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren