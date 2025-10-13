Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit dem Krad war am Samstag, 11.10.2025 gegen 11.40 Uhr ein 57 Jahre alter Mann auf der L 162 von Bechtersbohl in Richtung Lauchringen unterwegs. Bei der Einfahrt in eine scharfe Linkskurve stürzte er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers. Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 8000 Euro. Für die Bergung des Krads musste die L 162 kurzzeitig gesperrt werden.

