Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen/ Horheim: Einbruch in Metzgerei - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntag, 12.10.2025, 14.00 Uhr und Montag, 13.10.2025, 03.00 Uhr Zutritt zu einer Landmetzgerei am Linsenbodenhof in Horheim. Über ein Fenster drangen der oder die Täter in den Verkaufsraum ein. Aus einer Schublade wurde ein kleiner Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden am Fenster kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746/92850) sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum im Bereich der Bergstraße und dem Linsenbodenhof gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, unter der Telefonnummer 07751/8316-531, Hinweise entgegen.

md/tb

