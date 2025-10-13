PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auggen: Brand eines Motorrollers - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, des 11.10.2025, gegen 22:15 Uhr wurde ein Motorroller in der Röthestraße unterhalb der Rossberghütte in Auggen mutmaßlich von einer bislang unbekannten Täterschaft in Brand gesetzt.

Der Roller brannte vollständig aus, sodass kein Geschädigter ermittelt werden konnte. Der Brand wurde letztendlich durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.

Zeugen oder Passanten, welche Hinweise auf die Verursacher des Brandes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim Tel. 07631/1788-0 zu melden.

ek (RM) / ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Telefon: 07631 / 1788 - 0

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

