Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Einbrecher von Bewohnerin überrascht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 11.10.2025, kurz nach 5:00 Uhr sind mindestens drei Unbekannte in eine Wohnung in der Türkenlouisstraße im Freiburger Stadtteil Wiehre eingebrochen und flüchteten, nachdem Sie von der Bewohnerin bemerkt wurden.

Nach derzeitgen Erkenntnissen hatten sich die Unbekannten wohl über ein gekipptes Fenster Zugang in die Wohnung verschafft. Beim Öffnen des Fensters waren mehrere Blumentöpfe zu Boden gefallen, wodurch die 35-jährige Geschädigte auf den Einbruch aufmerksam geworden war. Als sich die Bewohnerin laut bemerkbar machte, flüchteten die Unbekannten ohne Beute aus der Wohnung.

Bei den Unbekannten soll es sich laut der Geschädigten um mindestens drei Jugendliche oder junge Männer mit dunkler Kleidung gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

ak

