Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: E-Bike-Fahrerin stürzt im Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.10.2025, zwischen 15:05 Uhr und 15:25 Uhr, stürzte eine 57-Jähringe E-Bike-Fahrerin im Kreisverkehr Karl-Friedrich-Straße / Mundinger Straße in Emmendingen.

Die Frau zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist unklar, wie es zu dem Sturz kam. Es liegen Hinweise vor, dass die Fahrradfahrerin von einem Fahrzeug geschnitten worden ist.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

