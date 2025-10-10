PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Glimmender Aschenbecher führt zu Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 13:45 Uhr wurde der Feuerwehr ein Balkonbrand in der Meinrad-Thoma-Straße in Todtnau gemeldet. Vor Ort konnte lediglich eine glimmende Zigarettenkippe in einem Aschenbecher festgestellt werden. Diese hatte den Aschenbecher entzündet, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam, weshalb die Feuerwehr den Aschenbecher ablöschte. Zu einem Gebäudeschaden oder Sachschaden, außer am Aschenbecher, kam es nicht, verletzt wurde ebenfalls niemand.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

