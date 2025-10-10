Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Auffahrunfall - eine leichtverletzte Person

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 7:40 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der L155 an der Einmündung zur L152 in Rickenbach. Nach bisherigen Erkenntnissen musste eine 48-jährige Renault- Fahrerin an der Einmündung zur L152 verkehrsbedingt anhalten. Ein ihr nachfolgender 55-jähriger Mitsubishi-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Renault auf. Dadurch wurde die Fahrerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell