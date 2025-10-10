Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unbekannter PKW-Fahrer fährt Kind auf dem Fahrrad an und flüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 09.10.2025, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Weil am Rhein zu einer Kollision zwischen einem fahrradfahrenden Jungen und einem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Das 8-jährige Kind befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen mit seinem Fahrrad den Gehweg in der Hauptstraße in Richtung Friedlingen. In Höhe der Turmstraße soll der bislang unbekannte Tatverdächtige mit seinem hellen Pkw von den dort befindlichen Parkplätzen aus einem Hinterhof auf den Gehweg eingefahren sein, um auf die Hauptstraße zu gelangen.

Hierbei kam es zur Kollision mit dem Jungen. Daraufhin sei der Pkw-Fahrer ausgestiegen und habe das Kind angesprochen. Anschließend habe sich der Mann mit seinem Fahrzeug vom Unfallort entfernt.

Das Kind erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro am Fahrrad. Über Schäden am Pkw des Geflüchteten ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts bekannt.

Der unbekannte Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

-ca. 60 Jahre alt,

-große, dünne Statur,

-graue Haare mit wenigen schwarzen Haaren und einen Dreitagebart,

-trug eine Brille,

-soll gutes Deutsch gesprochen haben,

-flüchtete mit einem hellen Pkw.

Die Verkehrspolizei in Weil am Rhein (Tel.: 07621 9800-0) nahm die Ermittlungen auf und sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten und/oder Hinweise zu dem gesuchten Autofahrer geben können.

nt

