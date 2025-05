Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Einbrecher in Bäckereifilialen aktiv

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bisher unbekannte Täter in drei Bäckereifilialen in der Gemeinde Willingen ein. Einmal entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld, einmal blieben sie ohne Beute, im dritten Fall ist noch unklar, ob die Täter etwas entwenden konnten. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Briloner Straße in Willingen hatten die Täter eine Tür aufgehebelt und konnten so in das Verkaufsgeschäft eindringen. Im Verkaufsraum durchsuchten sie mehrere Behältnisse, konnten aber keine Beute finden. Sie durchsuchten aber auch die Spinde der Mitarbeiter. Ob sie dabei fündig wurden, ist noch unklar.

In der Waldecker Straße versuchten die Unbekannten vergeblich in ein Cafe einer Bäckerei zu gelangen, sie scheiterten bei dem Versuch eine Tür aufzuhebeln.

In Usseln gelangten die Einbrecher durch eine aufgehebelte Tür in eine Filiale in der Korbacher Straße. Aus einer Kasse konnten sie eine geringe Menge Bargeld entwenden. Die Höhe des verursachten Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell