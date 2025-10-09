PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pedelec- Fahrerin wird von Auto erfasst - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.10.2025, gegen 14:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Nollingerstraße an der Ecke zur Eichamtstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 68-jährige Pedelec- Fahrerin, von der Nollinger Straße in die Eichamtstraße einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer 52-jährigen Mitsubishi-Fahrerin, wodurch sich die Pedelec-Fahrerin verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Am Pedelec und am Mitsubishi entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1.500 Euro.

