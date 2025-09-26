Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 10.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro hinterließ ein noch Unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (25.09.2025) in Böblingen-Dagersheim. Zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr streifte der Unbekannte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand des Eichenwegs geparkten Skoda. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell