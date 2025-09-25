PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Büroräumlichkeiten

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag (23.09.2025) 17:15 Uhr und Mittwoch (24.09.2025) 08:00 Uhr widerrechtlich Zutritt in die Büroräumlichkeiten eines Seniorenheims in der Warmbronner Straße in Sindelfingen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hebelten die beiden Täter zwei Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf und gelangten so jeweils in mehrere Büros. Nachdem sie diese durchsucht hatten fanden sie einen Tresor vor, den sie herauswuchteten und mitnahmen. Die Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen, es wird von einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie diversen Gutscheinen ausgegangen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

