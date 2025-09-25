Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen zu Körperverletzung am Bahnhof gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter sollen am Donnerstag (25.09.2025) gegen 01:10 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Marbach am Neckar einen 24-jährigen Mann geschlagen haben. Das Opfer zeigte den Sachverhalt später bei der Polizei an. Hiernach sollen zwei maskierte und dunkel gekleidete Personen auf den 24-Jährigen zugelaufen und daraufhin einer der beiden plötzlich mit einem Faustschlag in den Rippenbereich des Opfers geschlagen haben. Anschließend flüchteten beide Personen unerkannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

