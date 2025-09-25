PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Brand mit über 400.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei rückte am Donnerstagmorgen (25.09.2025) gegen 03:45 Uhr in die Brückenbachstraße nach Eltingen aus, nachdem dort in einem Garagenkomplex auf dem Gelände eines Autohauses ein Brand ausgebrochen war. Ein Mitarbeiter der Firma wurde auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam und setzte den Notruf ab. Beim Eintreffen der Wehrkräfte standen Teile des freistehenden Garagenkomplex bereits in Vollbrand. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, dass Feuer zu bekämpfen und zu löschen. Gemäß erster polizeilicher Erkenntnisse führte mutmaßlich ein Defekt an einer Elektrobatterie zur Brandentstehung. Hierdurch wurden drei Fahrzeuge, die in der Garage standen, stark in Mitleidenschaft gezogen. Ebenso wurde vermutlich durch die starke Hitzeentwicklung eines der Garagentore nach außen gebogen. Erste Schätzungen zur Schadenshöhe belaufen sich auf rund 440.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

