Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (22.09.2025) gegen 06:10 Uhr im Bereich der Dätzinger Straße in Döffingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 18-jährige BMW-Lenkerin befuhr die Dätzinger Straße (Landesstraße 1182) in Richtung Weil der Stadt. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine noch unbekannte Fahrzeuglenkerin mit einem schwarzen Kleinwagen die Straße "Stegmühle" um im Einmündungsbereich zur Döffinger Straße nach links auf diese einzubiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich den heranfahrenden BMW der 18-Jährigen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zur anschließenden Schadenregulierung verständigten sich beide Unfallbeteiligte auf ein nahegelgenes Tankstellengelände zu fahren. Nachdem die 18-Jährige mit ihrem BMW auf das Tankstellengelände fuhr, machte sich die unbekannte Fahrerin mit ihrem schwarzen Kleinwagen in Richtung Weil der Stadt aus dem Staub. Die Fahrerin soll rund 60 Jahre alt gewesen sein und trug schulterlange graue lockige Haare. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Verursacherin machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell