POL-LB: Jettingen: Unfallflucht auf Parkplatzgelände

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag (23.09.2025) zwischen 17:40 Uhr und 18:20 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios im Stumpenweg in Jettingen abgestellten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

