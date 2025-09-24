Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht in der Heilbronner Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag (23.09.2025) zwischen 11:05 Uhr und 11:20 Uhr mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Heilbronner Straße in Vaihingen an der Enz geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Eventuell kommt als Verursacherfahrzeug ein Lkw in Betracht. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz die Tel. 07042 941-0 oder die E-Mail-Adresse vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell