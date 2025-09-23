Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall mit unklarem Hergang auf der Schwieberdinger Straße - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Dienstagmorgen (23.09.2025) gegen 7:55 Uhr auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ereignet hat. Ein 41-Jähriger fuhr dort mit seinem Scania-Lkw auf dem linken Fahrstreifen ortsauswärts in Richtung der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd. Neben ihm war eine 57-jährige Audi-Fahrerin auf dem rechten Fahrstreifen in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge der Audi der 57-Jährigen nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen wurde. Dort prallte der Audi gegen einen Verteilerkasten und einen Baum, bis er schließlich am Mast einer Straßenlaterne zum Stillstand kam. Die 57-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Audi musste abgeschleppt werden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden jeweils rund 5.000,- Euro Sachschaden, die Schäden an Verteilerkasten, Baum und Straßenbeleuchtung belaufen sich ebenfalls auf etwa 5.000,- Euro. Da die Unfallbeteiligten abweichende Angaben dazu machen, wie es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, sucht die Polizei Zeugen, die die Entstehung des Unfalls beobachten konnten. Sachdienliche Hinweise zur Unterstützung der Unfallermittlungen werden unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell