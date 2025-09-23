PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall mit unklarem Hergang auf der Schwieberdinger Straße - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Dienstagmorgen (23.09.2025) gegen 7:55 Uhr auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ereignet hat. Ein 41-Jähriger fuhr dort mit seinem Scania-Lkw auf dem linken Fahrstreifen ortsauswärts in Richtung der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd. Neben ihm war eine 57-jährige Audi-Fahrerin auf dem rechten Fahrstreifen in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge der Audi der 57-Jährigen nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen wurde. Dort prallte der Audi gegen einen Verteilerkasten und einen Baum, bis er schließlich am Mast einer Straßenlaterne zum Stillstand kam. Die 57-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Audi musste abgeschleppt werden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden jeweils rund 5.000,- Euro Sachschaden, die Schäden an Verteilerkasten, Baum und Straßenbeleuchtung belaufen sich ebenfalls auf etwa 5.000,- Euro. Da die Unfallbeteiligten abweichende Angaben dazu machen, wie es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, sucht die Polizei Zeugen, die die Entstehung des Unfalls beobachten konnten. Sachdienliche Hinweise zur Unterstützung der Unfallermittlungen werden unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 10:47

    POL-LB: Böblingen: Diebstahl aus Baucontainer - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Mehrere Maschinen und Arbeitsgeräte entwendeten bislang unbekannte Täter, als sie zwischen Freitag (19.09.2025) 16:40 Uhr und Montag (22.09.2025) 07:20 Uhr in einen Baucontainer einbrachen. Der Metallcontainer gehört zu einem Baustellengelände in der Calwer Straße in Böblingen. Der Wert des Diebesgutes der Arbeitsgeräte sowie dazugehöriger Akkus wird auf rund 2.200 Euro beziffert. Der ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:39

    POL-LB: Weil im Schönbuch: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter versuchten am Donnerstag (18.09.2025) zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Im Troppel" in Weil im Schönbuch einzubrechen. Mit einem noch unbekannten Gegenstand versuchten sie die Hauseingangstüre aufzuheben, was ihnen jedoch misslang. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Durch den Aufbruchsversuch entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Das ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:27

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Montag (22.09.2025) zwischen 16:00 Uhr und 17:25 Uhr dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Otto-Konz-Straße in Bietigheim eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren