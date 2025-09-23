Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter versuchten am Donnerstag (18.09.2025) zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Im Troppel" in Weil im Schönbuch einzubrechen. Mit einem noch unbekannten Gegenstand versuchten sie die Hauseingangstüre aufzuheben, was ihnen jedoch misslang. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Durch den Aufbruchsversuch entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell