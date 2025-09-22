Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brand an Hausfassade

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen (22.09.2025) gegen 05:30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Lugstraße in Bietighein-Bissingen aus, nachdem ein Zeuge auf ein größeres Feuer aufmerksam geworden war. Wie sich herausstellte, war die hölzerne Dachfassade eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Gegen 06:20 Uhr war der Brand vollständig gelöscht. Gemäß den ersten Ermittlungen könnte es aus bislang unbekannter Ursache mutmaßlich zu einem Brandausbruch in einer am Haus abgestellten Mülltonne gekommen sein. Von dort griffen die Flammen mutmaßlich auf die Holzfassade über. Es wurde niemand verletzt. Nach Beendigung der Löscharbeiten war das Haus weiterhin bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell